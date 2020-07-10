معيتيق: حان الوقت ان تقف أصوات البنادق.. و وحدة #ليبيا لا يمكن ضمانها الا بمصالح

معيتيق: حان الوقت ان تقف أصوات البنادق.. و وحدة #ليبيا لا يمكن ضمانها الا بمصالحة يشارك فيها الجميع. #المرصد
معيتيق: حان الوقت ان تقف أصوات البنادق.. و وحدة #ليبيا لا يمكن ضمانها الا بمصالحة يشارك فيها الجميع. #المرصد
لا مصالحة مع المجرمين الارهابيين الذين ظلموا وهجروا وشردوا وعذبوا وقتلوا الالاف من الليبيين لعنة الله عليكم يا حيوانات ولا شرعية لكم يجب ان ترحلوا يا همج يا مجرمين يا خونة يا كلاب الاتراك الانجاس يا من دمرتم وقسمتم البلد واجرمتم 9 سنوات من الهم والظلم يا كلاب النجمة والهلال يا حثالة الارض
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