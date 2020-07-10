عاجل

معيتيق: حان الوقت ان تقف أصوات البنادق.. و وحدة #ليبيا لا يمكن ضمانها الا بمصالح

تم النشر منذُ 26 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

معيتيق: حان الوقت ان تقف أصوات البنادق.. و وحدة #ليبيا لا يمكن ضمانها الا بمصالحة يشارك فيها الجميع. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لا مصالحة مع المجرمين الارهابيين الذين ظلموا وهجروا وشردوا وعذبوا وقتلوا الالاف من الليبيين لعنة الله عليكم يا حيوانات ولا شرعية لكم يجب ان ترحلوا يا همج يا مجرمين يا خونة يا كلاب الاتراك الانجاس يا من دمرتم وقسمتم البلد واجرمتم 9 سنوات من الهم والظلم يا كلاب النجمة والهلال يا حثالة الارض

    رد