التكبالي: #تركيا وجدت أمامها حكومة منبطحة مستعدة للتسليم في كل شيء مقابل حمايتها. #ليبيا #المرصد
التكبالي: #تركيا وجدت أمامها حكومة منبطحة مستعدة للتسليم في كل شيء مقابل حمايتها. #ليبيا #المرصد
يا تكبالى شوف خليقتك فى المرايا انت يخجل الخنزير النظر اليك من قبحك ومن قبح كلامك الذى لا تنطق به الا العاهرات فى شارع الهرم ويضهر ان شيخ عاهرات ذلك الشارع صاحب الخط الاحمر لسرت والجفرة المرسوم على فتحة شرجه قد ولد لديكم حلاوة اتباع نفس الشدود هل يعقل ان تنبطح طرابلس لممارسة شدودكم رغم انكم بدون حياء اتيتم بشوىة شواد من قرية العاهرات الامارات و قوات شيخ عاهرات شارع الهرم وقوات اللص بوتن وحتالة الافارقه وحتى صواريخ الشاد ماكرون لم تنفعكم ابدا وقتلتم ودمرتم بها طرابلس واطفالها ونساؤها ورجالها لكن من غبائكم لم تعملوا حساب ان الله ينصر من ينصره وما نصرة تركيا لليبيا الا فتح ونصر من عند الله وقول ماتحب يا ندل ونهايتك ونهاية اشكالك العفنه امتالك معروفه وليس ببعيده بأدن الله ……..
هو انت اعمي البصر والبصيرة طبعا منبطحة ونص كمان بس شوف زيارة اكار وانت تفهم
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