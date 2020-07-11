أكد وزير خارجية الجزائر، صبري بوقادوم، السبت، تخوف بلاده من تحول #ليبيا الى #صومال جديد
أكد وزير خارجية الجزائر، صبري بوقادوم، السبت، تخوف بلاده من تحول #ليبيا الى #صومال جديد
الجزائر هى من ستتحول الى صومال جديد لانها فرطت فى امنها القومى وسمحت بنقل نفايات ارهابية قرب حدودها
عيب عليك يابوقادوم تفرحون بقدوم رفات ابطال حاربوا الاحتلال الفرنسى ودفعت الجزائر مليون شعيد لتطهير ارضها من المحتل ثم تقول انكم على مسافة واحدة من الجيش الوطنى المجاهد والسراج الخائن العميل الذى جلب الاحتلال التركى ونفايات ارهابية الى ارض ليبيا الطاهرة وستندم اذا وصلوا اليكم ليسخر منكم المجاهدين من الاجداد وهم يرون تخازلكم وخيانتكم للوطن عيب عليك ياصبرى
هل سمعتم زمان ان العرب قالوا نحن على مسافة واحدة من المجاهدين الجزائرين والخونة المتعاونين مع الاحتلال الفرنسى لو قالها احد زمان كان طخوه بالرصاص لانها عيب عيب
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