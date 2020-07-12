الحدث_عاجل..واشنطن تلمح لتركيا: الذين يقوضون اقتصاد #ليبيا سيواجهون عزلة وعقوبا

#الحدث_عاجل..واشنطن تلمح لتركيا: الذين يقوضون اقتصاد #ليبيا سيواجهون عزلة وعقوبات
#الحدث_عاجل..واشنطن تلمح لتركيا: الذين يقوضون اقتصاد #ليبيا سيواجهون عزلة وعقوبات
لا نعول على الامريكان فهم من سمحوا لكلبهم اردوغان مجرم الحرب بنقل اسلحة ومرتزقة علنا فى طائرات وسفن مدنية لتفتيت ليبيا وسرقة نفطها كما فعل الامريكان فى سوريا فى نفط دير الزور ولكن نسوا قدرة الله عز وجل اقوى منهم ودمر اقتصادهم باضعف جنوده جائحة الكورنا والبس ترامب كمامة سوداء اشبه بالنقاب الذى كان يسخر منه من قبل وكما وعدنا رسول الله بالنصر عليكم فى سوريا انتم والناتو وفتح اسطنبول بلا قتال وتقسيم غنائمها والله على كل شئ قدير سبحان الله ونحن نرى اياته المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا .. طز فى الامريكان الراعى الرسمى للارهاب نخشى الله ولا نخشى عقوباتكم فلقد تحملناه ايام ريجان وعشت بنفسى هذه الايام فى قلب طرابلس وانا اقف بين تلاميذى على بعد اقل من اربعين متر من قصر باب العزيزية اثناء غارة امريكية وارى المبنى الذى قتل فيه ابن القذافى طز فيكم لا نخشى ولا نسجد الا لله حتى لو سجد لكم حكام المسلمون خوفا على كراسى السلطة الزائلة وندفع نحن ثمن خيانتهم
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