أردوغان: #تركيا أفشلت مخطط حفتر لإحتلال #طرابلس. #ليبيا #المرصد
أردوغان: #تركيا أفشلت مخطط حفتر لإحتلال #طرابلس. #ليبيا #المرصد
متخلف عقليا فهو الان فى مأزق بعد ان فشل فى الحصول على اى قطرة نفط سواء فى ليبيا او شرق المتوسط بعد الخط الاحمر والعين الحمراء حتى من امريكا فى مناورة مع قبرص اما انسحاب الجيش الوطنى من طرابلس فكان ذكيا لانه ترك المليشيات تتناحر مع بعضعها وتحقق ما يتتمناه الجيش من القضاء عليهم دون ان يخسر الجيش اى افراد بينما يحمى ثروة الشعب ويحرم المليشيات منها فيزيد التناحر على ماتبقى من اموال فى المصرف المركزى وبعيش رجب فوق صفيح ساخن فمن سيصرف على طرابلس ومن حولها بدون نفط مع كثافتها السكانية العالية وامكانية الانتفاضة ضده
والمشير حفتر اوقف سرقة البترول الليبي والدليل اقتصادك انهار واصبحت مجنون رسمي .ثانيا المخلص الوطني حفتر اوقف مهازلك ومهازل اذنابك بتغيير دمقرافي تسعي اليه في ليبيا ونشر الارهاب وعدم الاستقرار في الدول العربيه فطرد مرتزقتك من الشرق الي الغرب وسوف يستكمل طردهم بمساعدة الوطنيين الليبيين في طرابلس والعرب وسوف تنهار انت ومشروعك النجس
مجنون معتبر ليبيا تركيه . اي احتلال يامجرم وهو رجل وطني ليبي . وماذا تسمي جنودك وغزوك ومرتزقتك . تافه في زمن غريب .اخر الزمان يولي الامر لغير اهله وهذا كلب مسعور يحارب في كل مكان ومعتبر العالم ملك له .سوف ترجع يايها الرويبضه الي مكانك الطبيعي
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