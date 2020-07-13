بيان مجلس النواب الليبي، بشأن مطالبة الجيش المصري التدخل لحماية الامن القومي الل

بيان مجلس النواب الليبي، بشأن مطالبة الجيش المصري التدخل لحماية الامن القومي الليبي والمصري.
#الحدث_الليبي
بيان مجلس النواب الليبي، بشأن مطالبة الجيش المصري التدخل لحماية الامن القومي الليبي والمصري.
#الحدث_الليبي
لو دخل الجيش المصرى الحدود الليبية انا متأكد ان اردوغان يعمل بيبيه على نفسه فهو يعرف ان هزيمته فى مصراته ووصول الجيش المصرى الى طرابلس يعنى نهاية اردوغان فى تركيا وحتى سوريا الى الابد ودخوله السجن فهو يلعب بالنار وحمار فالجيش المصرى فى ملعبه وقادر على نقل مئات الالاف من الجنود فى ساعات الى قلب مصراته باسناد جوى وبحرى رهيب انسى ياقردو
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