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قنونو : حان الوقت لإعادة تدفق النفط والضرب على الأيدي الآثمة وتحرير المدن المختط

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قنونو : حان الوقت لإعادة تدفق النفط والضرب على الأيدي الآثمة وتحرير المدن المختطفة. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • متخلف عقليا مثل اللص الذى يريد ان يطرد اصحاب الدار بعد سرقتهم بالاكراه فانت يامجنونو مجرد كلب ينبح لصالح الاتراك وقريبا ان شاء الله سيحرر الجيش الوطنى مصراته ويجيبك من قفاك مثل عشماوى وانت عارف الباقى ياميبون

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    • اليد الاثمة لاردوغان واخوانه سيتم قطعها فى مسقط راس اردوغان حيث نزل من كس امه تنزيل فى اسطنبول ففتح اسطنبول بلا قتال واقتسام غنائمها قرره الصادق الامين منذ اكثر من 1400 سنة وما ينطق عن الهوى فلا راد لقضاء الله

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  • بعد ان يصل الجيش المصرى الى سرت والجفرة سيتم تصدير النفط لصالح الجيش الوطنى والحكومة المؤقتة ويخصص العائد لدعم قدرات الجيش الوطنى وتعمير بنغازى ودرنة وتعمير الجنوب الغربى والشرقى واشرب ياجنونو مع قردو من البحر فالاسد يحمى النفط انسى ياكلب

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  • كنت وين ياقنونو يوم ماكان اكار فى طرابلس ويجلس وسط جنوده ويصفهم بجيش محمد وانت ياميبون لم اراك حتى فى دور كومبارس يومها ولا حتى كلب ينبح قريبا منه فقط كلب ينبح فى الحمام وهو ينظر للخوازيق فى مؤخرته

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