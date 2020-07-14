ليبيا .. مقطع مصور يظهر عددا من #المرتزقة_السوريين بزي الشرطة في #صلاح_الدين

#ليبيا .. مقطع مصور يظهر عددا من #المرتزقة_السوري
التفاصيل..https://
#ليبيا .. مقطع مصور يظهر عددا من #المرتزقة_السوري
التفاصيل..https://
العبرة بالنعاية
الحمد لله ان كل من دعمهم اردوغان وعاشوا فى اوهام انتهى الامر يسحقهم ودعكهم وتشريدهم فى كل مكان بعد ان كانوا فى السماء نزلوا اسفل سافلين وين دواعش اردوغان فى سوريا بعد ان كان لهم عاصمة الرقة وسيطروا على نفط دير الزور الان مشردون فى الخيام ولو تم تطبيق شريعة داعش عليهم لتم تعرية نسوانهم وبيعهم فى سوق الجوارى واين الجيش الخر فى حلب وحمص وادلب مشرد اهاليهم على الحدود التركية واين خوان مصر والسودان وغدا اخوان ليبيا وتونس سيدخلوا السجون اذا كان مسقط رأس اردوغان فى اسطنبول حيث سقط سهوا من كس امه تتزيل وشدته من لسانه فسقط فى الوحل وسيتم فتح مدينة الضلال والكفر والدعارة اسطنبول واقتسام غنائمها بلا قتال لماذا لان جيش اردوغان بح بخ اكلته القطة السوداء هههههه
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