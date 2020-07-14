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القماطي: على حكومة الوفاق الإصرار على رفض التفاوض مع حفتر.. ومعركتنا المقبلة ستك

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

القماطي: على حكومة الوفاق الإصرار على رفض التفاوض مع حفتر.. ومعركتنا المقبلة ستكون في مدينة #أجدابيا. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • يا قماطى أقمط بخرق طيظك جيدا على الزبر التركى علشان يجيب لبنه فى طييييظك و يملئ أمعائك…اصل نسوانك مو عاجبينه من كتر جهاد النكاح…..يا قماطى راضى التركى بطيظك حتى لا يسيبك….ههههههههههه…
    على فكرة بعد ما تعمل كل ده برضو مش هتدخل سرت و لا الجفرة…. و مش هيكون لك مكان فى ليبيا تانى يا نجس يا ديوث يا خائن يا حقيييييييييييييييير.

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