القماطي: على حكومة الوفاق الإصرار على رفض التفاوض مع حفتر.. ومعركتنا المقبلة ستك

القماطي: على حكومة الوفاق الإصرار على رفض التفاوض مع حفتر.. ومعركتنا المقبلة ستكون في مدينة #أجدابيا. #ليبيا #المرصد
القماطي: على حكومة الوفاق الإصرار على رفض التفاوض مع حفتر.. ومعركتنا المقبلة ستكون في مدينة #أجدابيا. #ليبيا #المرصد
يا قماطى أقمط بخرق طيظك جيدا على الزبر التركى علشان يجيب لبنه فى طييييظك و يملئ أمعائك…اصل نسوانك مو عاجبينه من كتر جهاد النكاح…..يا قماطى راضى التركى بطيظك حتى لا يسيبك….ههههههههههه…
على فكرة بعد ما تعمل كل ده برضو مش هتدخل سرت و لا الجفرة…. و مش هيكون لك مكان فى ليبيا تانى يا نجس يا ديوث يا خائن يا حقيييييييييييييييير.
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