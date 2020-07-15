وفاة اللواء محمد بن نائل آمر اللواء 12 مجحفل، باحد مستشفيات مدينة بنغازي، بعد

وفاة اللواء محمد بن نائل آمر اللواء 12 مجحفل، باحد مستشفيات مدينة بنغازي، بعد معاناة مع المرض.
وفاة اللواء محمد بن نائل آمر اللواء 12 مجحفل، باحد مستشفيات مدينة بنغازي، بعد معاناة مع المرض.
الله يرحمه ان كان محسنا. اما ان كان مجرم حرب فهو الان بين يدي الله يحاسب على اجرامه. لكن السيده سهام سرقيوه قتلت على يد مجرمين ولم يعلن عن موتها اللهم اغفر لها وارحمها الحقها بالصالحين لانها لم توافق على الاعتداء على طرابلس وقالت انها حرب خاسره وكان لسرقيوه عمق وفهم استرتيجي يفوق على حفتر وميليشياته انها لخساره .
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