#الحدث_عاجل..مصدر عسكري ليبي ينفي تصريحات “أفريكوم” حول تواجد روسي في #ليبيا
#الحدث_عاجل..مصدر عسكري ليبي ينفي تصريحات “أفريكوم” حول تواجد روسي في #ليبيا
طز فى الامريكان وكل كلاب اسرائيل ومرحبا بالاصدقاء الروس والفرنسيين الداعمين دائما للحقوق العربية والفلسطينية وغدا سنرى انهيار الشيطان الاكبر عندما تتوحد جيوش المسلمين فى النهاية بدلا من الاقتتال فنرى السنة والشيعة تحت قيادة رشيدة للامام المهدى الذى سيظهر فى مكة ويخسف له جيش ذهب لمحاربته اية له وبعدها انسى امريكا وانسى اسرائيل بح بح وكخ كخ من يتعاون معهم من الكلاب
قال تعالى :-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)
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