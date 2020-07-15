جماعة الاخوان: ابتلينا بمصر كدولة جارة لنا.. ونواب #طبرق لا يحق لهم دعوة #مصر لل

جماعة الاخوان: ابتلينا بمصر كدولة جارة لنا.. ونواب #طبرق لا يحق لهم دعوة #مصر للتدخل. #ليبيا #المرصد
جماعة الاخوان: ابتلينا بمصر كدولة جارة لنا.. ونواب #طبرق لا يحق لهم دعوة #مصر للتدخل. #ليبيا #المرصد
مصر التى كرمها الله فى كل الكتب السماوية هى من خلصت العالم من شر خلق الله مرشد الاخوان وكلابه ومن قبل خلصت العالم من شر التتار واليوم ستخلص العالم من شر المغول الاتراك اما الاخوان فيتجمعون فى اسطنبول ارض الكفر والضلال والدعارة التى سيفتحها المسلمون بدون قتال ويقتسموا غنائمها بوعد من رسول الله الصادق الامين
استعدوا باخرفان للذبح فى عيد الاضحى فلن ينفعكم اردوغان اسألوا خوان مصر والسودان
مصر هى من ستخلص العالم من شر خلق الله الذين نشروا الفكر الارهابى من المصريين ايمن الظواهرى القاعدة ومرشد عام الاخوان البيطرى الذى بايعه الخرفان ويتباهى بانه يعاملهم كما يعامل الميت حينما يغسله !!
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