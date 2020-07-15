القضاء الأردني يصدر حكمًا نهائيًا يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين حكمًا ويعتبرها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية . #ليبيا #المرصد ( وكالة الأنباء الرسمية )