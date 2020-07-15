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القضاء الأردني يصدر حكمًا نهائيًا يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين حكمًا ويعتبرها

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

القضاء الأردني يصدر حكمًا نهائيًا يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين حكمًا ويعتبرها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية . #ليبيا #المرصد ( وكالة الأنباء الرسمية )

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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