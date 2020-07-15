القضاء الأردني يصدر حكمًا نهائيًا يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين حكمًا ويعتبرها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية . #ليبيا #المرصد ( وكالة الأنباء الرسمية )
القضاء الأردني يصدر حكمًا نهائيًا يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين حكمًا ويعتبرها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية . #ليبيا #المرصد ( وكالة الأنباء الرسمية )
الفلسطيني الهارب للأردن دحلان – بدعم صهيوني لبناني يقوم بدعم موسسات تخريبية فالاردن ويحاول جعلها جزء من الضم الصهيوني وقبض الاموال للهروب بها للامارات بعد فضيحة السرقات في القطاع الطبي في مصر و بعض دول الخليج . بالصور فالأخبار .
THIS IS THE MOST NEEDED NEW PROTOCOL/LAW In The WHOLE UNIVERSE AND LABEL IT AS SO SERIOUS CRIMINAL/MURDERS CULT GANG AND A GROUP OF DEVIOUS & COLORED RED DEVILS
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