المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، يعلن أن الرئيس المصري عبد الفت

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، يعلن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تبادل وجهات النظر والرؤي بشأن تطورات الوضع في ليبيا، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية المركزة لتسوية الازمة الليبية علي نحو يُفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ علي موارد بلاده ووحدة وسلامة اراضيها، وفِي ذات الوقت يصون الامن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.

فيما أشاد الرئيس الفرنسي بالتحركات المصرية لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا في إطار إعلان القاهرة كامتداد لمسار برلين لتسوية الأزمة الليبية.

وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية والتى تستخدم الميلشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها، وذلك علي حساب الاستقرار في ليبيا والأمن الاقليمي بأسره، كما تم التاكيد علي استمرار التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين البلدين لدعم جهود تسوية الأزمة في ليبيا.