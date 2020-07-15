المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، يعلن أن الرئيس المصري عبد الفت

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، يعلن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تبادل وجهات النظر والرؤي بشأن تطورات الوضع في ليبيا، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية المركزة لتسوية الازمة الليبية علي نحو يُفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ علي موارد بلاده ووحدة وسلامة اراضيها، وفِي ذات الوقت يصون الامن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.
فيما أشاد الرئيس الفرنسي بالتحركات المصرية لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا في إطار إعلان القاهرة كامتداد لمسار برلين لتسوية الأزمة الليبية.
وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية والتى تستخدم الميلشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها، وذلك علي حساب الاستقرار في ليبيا والأمن الاقليمي بأسره، كما تم التاكيد علي استمرار التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين البلدين لدعم جهود تسوية الأزمة في ليبيا.
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، يعلن أن الرئيس المصري عبد الفت
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، يعلن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تبادل وجهات النظر والرؤي بشأن تطورات الوضع في ليبيا، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية المركزة لتسوية الازمة الليبية علي نحو يُفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ علي موارد بلاده ووحدة وسلامة اراضيها، وفِي ذات الوقت يصون الامن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.
أضف تعليقـك