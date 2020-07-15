أبو زعكوك: دعوة عقيلة صالح ومن معه لمصر بالتدخل في الشؤون الليبية تعد خيانة عظمى. #ليبيا #المرصد
أبو زعكوك: دعوة عقيلة صالح ومن معه لمصر بالتدخل في الشؤون الليبية تعد خيانة عظمى. #ليبيا #المرصد
أخرس يا مبيون..اخرس يا نبع الخسة و الندالة…أخرس يا مخنث يا ديوث….أخرس يا بئر الخيانة و الغدر……
إنتظر القااااادم…ايامك انت و الخوان و التتار سوداء
حتى بوز العك بيتكلم مع انه من حريم السلطان المفروض يتناك من المرتزقة والاتراك وهو ساكت ويقدم لهم ابنته وامه ينيكوها امامه برضاه ويعتبرها جهاد ووطنية
FU YOU YA TURKISH DOGGY –DISEASED SHERKESS
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