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أبو زعكوك: دعوة عقيلة صالح ومن معه لمصر بالتدخل في الشؤون الليبية تعد خيانة عظمى

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أبو زعكوك: دعوة عقيلة صالح ومن معه لمصر بالتدخل في الشؤون الليبية تعد خيانة عظمى. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • أخرس يا مبيون..اخرس يا نبع الخسة و الندالة…أخرس يا مخنث يا ديوث….أخرس يا بئر الخيانة و الغدر……

    إنتظر القااااادم…ايامك انت و الخوان و التتار سوداء

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  • حتى بوز العك بيتكلم مع انه من حريم السلطان المفروض يتناك من المرتزقة والاتراك وهو ساكت ويقدم لهم ابنته وامه ينيكوها امامه برضاه ويعتبرها جهاد ووطنية

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