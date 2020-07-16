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القيادة العامة للقوات المسلحة تنفي صحة كل الأنباء المتداولة عن اتفاق حول اخلاء ا

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

القيادة العامة للقوات المسلحة تنفي صحة كل الأنباء المتداولة عن اتفاق حول اخلاء المرافق والموانئ النفطية وتؤكد استمرارها فى مهمة حماية هذه المناطق من الأتراك ” وأتباعهم من المليشيات الليبية والسورية “. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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