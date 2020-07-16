القيادة العامة للقوات المسلحة تنفي صحة كل الأنباء المتداولة عن اتفاق حول اخلاء ا

القيادة العامة للقوات المسلحة تنفي صحة كل الأنباء المتداولة عن اتفاق حول اخلاء المرافق والموانئ النفطية وتؤكد استمرارها فى مهمة حماية هذه المناطق من الأتراك ” وأتباعهم من المليشيات الليبية والسورية “. #ليبيا #المرصد
القيادة العامة للقوات المسلحة تنفي صحة كل الأنباء المتداولة عن اتفاق حول اخلاء المرافق والموانئ النفطية وتؤكد استمرارها فى مهمة حماية هذه المناطق من الأتراك ” وأتباعهم من المليشيات الليبية والسورية “. #ليبيا #المرصد
نحن امام مؤامرة صهيونية امريكية اخوانية ارهابية لا ينفع معها سوى الرد لكل كلب منهم
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