الخارجية المصرية تعرب عن اندهاشها من التصريحات التركية حول عدم شرعية الجهات اللي

الخارجية المصرية تعرب عن اندهاشها من التصريحات التركية حول عدم شرعية الجهات الليبية التي تطلب الدعم في مواجهة الإرهاب الذي تجلبه #تركيا إلى #ليبيا من #سوريا . #المرصد ( بيان )
الخارجية المصرية تعرب عن اندهاشها من التصريحات التركية حول عدم شرعية الجهات الليبية التي تطلب الدعم في مواجهة الإرهاب الذي تجلبه #تركيا إلى #ليبيا من #سوريا . #المرصد ( بيان )
الرد يجب ان يكون عمليا اتعجب من عدم استخدام الدول العربية وفى مفدمتها مصر اوراق اخرى اقتصادية وسيادية وكمواطن مصرى اشعر بالعار من وجود سفيه تابع لحكومة الوفاق الغير شرعية وعدم احترام ارادة الشعب الليبى الذى منح نوابه الثفة للحكومة الشرعية لعبدالله الثنى كما اشعر بالعار للاستمرار فى استيراد السلع التركية التى تغمر الاسواق المصرية فما هذا الغباء لحكومة مدبولى وللبرلمان المصرى عيب باعبعال يجب فورا سحب الاعتراف بحكومة السراج والاعتراف بحكومة عبدالله الثنى وحظر استيراد السلع التركية بقرار فورى من السيسى والا فلا معنى ﻻرسال خير اجناد الارض الى ليبيا بينما ندعم اقتصاد مجرم الحرب اردوغان وبامكان مصر والاشقاء الاعرب اسقاط اردوغان بالمقاطعة الاقتصادية لاغلاق مصانعه وزيادة البطالة وافلاس اقتصاده ومن غير المعقول ان نظل حمقى مثله وندعم اقتصاده
ماذا تتوقع من مجرم الحرب كلب ترمب للاعمال القذرة وبعد ان يؤدى دوره سيتم التخلص منه فالامريكان تريد السيطرة على نفط ليبيا كما فعلت فى سوريا مع نفط دير الزور وسخرت من كلبها عندما طلب نسبة من نفط دير الزور وفى ليبيا تستغل امريكا كلبها للضغط لطلب احتلال امريكى اوربى للنفط الليبى ولكنهم واهمون فسيدفنوا فى الصحراء
اتمنى بدلا من هذا دعوة الى قمة غربية مصغرة تضم مصر والسعودية والامارات والاردن والبحرين واعلان سحب الاعتراف بما يسمى حكومة الوفاق والاعتراف بالحكومة الشرعية التى نالت ثقة البرلمان والا يكون بيان الخارجية المصرية متناقض وبيهرج فكيف تعترف بشرعية حكومة الوفاق التى رفضها البرلمان الليبى وتعطى مبرر لتركيا لاستغلال هذه الحكومة الغير شرعية وكيف نسمح للبضائع التركية تغمر الاسواق المصرية دعما لاقتصاد اردوغان بدلا من حظر الاستيراد للدول العربية من تركيا مما يؤدى لاغلاق مصانع فى تركيا وزيادة البطالة وانهيار اقتصادى يؤدى لسقوط اردوغان
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