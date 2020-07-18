الخارجية المصرية تعرب عن اندهاشها من التصريحات التركية حول عدم شرعية الجهات اللي

الخارجية المصرية تعرب عن اندهاشها من التصريحات التركية حول عدم شرعية الجهات الليبية التي تطلب الدعم في مواجهة الإرهاب الذي تجلبه #تركيا إلى #ليبيا من #سوريا . #المرصد ( بيان )