خضري: معركة #سرت ستكون معركة دولية يشارك فيها أكثر من طرف وليست معركة بين جيش #م

خضري: معركة #سرت ستكون معركة دولية يشارك فيها أكثر من طرف وليست معركة بين جيش #مصر وطرف آخر. #ليبيا #المرصد
خضري: معركة #سرت ستكون معركة دولية يشارك فيها أكثر من طرف وليست معركة بين جيش #مصر وطرف آخر. #ليبيا #المرصد
الرسالة المصرية وصلت لكلب ترمب وللامربكان بان المعركة ليست فى صالحهم وستاتى بنتائج عكسية تهدم كل مؤامرتهم فى المنطقة وتوحد العرب ضد الامريكان
اردوغان احمق اردوغان فارس بنة خيبان الامريكان فشل فى كل مكان ومصيره خبر كان
اختراقات الكترونية في مصارف بنغازي من جهات مصريةً وسرقات بمءات ملايين الدولارات والجنيهات من خزينة الدولة بحجة دعم الجيش -المصري – مع تكتيم إعلامي واضح وهجوم على الغرب اللببي من جهات مصرية تخريبية …!!!!
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