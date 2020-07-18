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خضري: معركة #سرت ستكون معركة دولية يشارك فيها أكثر من طرف وليست معركة بين جيش #م

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خضري: معركة #سرت ستكون معركة دولية يشارك فيها أكثر من طرف وليست معركة بين جيش #مصر وطرف آخر. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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