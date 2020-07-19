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حرس المنشآت النفطية : المؤدلج صنع الله يحرض قوى داخلية وأجنبية لمهاجمة #النفط مس

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حرس المنشآت النفطية : المؤدلج صنع الله يحرض قوى داخلية وأجنبية لمهاجمة #النفط مستندًا على بيانات ومعلومات مضللة وأخيرًا بمقاطع فيديو لا علاقة للمرافق النفطية بها . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ايراد النفط لمن يسيطر عليه ونحن فى زمن القوة والنفط داخل عرين الاسد بعيد عن ذقن صنع اللات الذى جعل منها فرشة تلميع لبيضان اردوغان

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