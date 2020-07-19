حرس المنشآت النفطية : المؤدلج صنع الله يحرض قوى داخلية وأجنبية لمهاجمة #النفط مس

حرس المنشآت النفطية : المؤدلج صنع الله يحرض قوى داخلية وأجنبية لمهاجمة #النفط مستندًا على بيانات ومعلومات مضللة وأخيرًا بمقاطع فيديو لا علاقة للمرافق النفطية بها . #ليبيا #المرصد
حرس المنشآت النفطية : المؤدلج صنع الله يحرض قوى داخلية وأجنبية لمهاجمة #النفط مستندًا على بيانات ومعلومات مضللة وأخيرًا بمقاطع فيديو لا علاقة للمرافق النفطية بها . #ليبيا #المرصد
اخوانى حقير ملعون لن تفلت رقبته من المشنقة قريبا
ايراد النفط لمن يسيطر عليه ونحن فى زمن القوة والنفط داخل عرين الاسد بعيد عن ذقن صنع اللات الذى جعل منها فرشة تلميع لبيضان اردوغان
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