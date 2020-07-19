حرس المنشآت النفطية : المؤدلج صنع الله يحرض قوى داخلية وأجنبية لمهاجمة #النفط مس

حرس المنشآت النفطية : المؤدلج صنع الله يحرض قوى داخلية وأجنبية لمهاجمة #النفط مستندًا على بيانات ومعلومات مضللة وأخيرًا بمقاطع فيديو لا علاقة للمرافق النفطية بها . #ليبيا #المرصد