المدني : سنقاتل الجيش المصري ونُلحق به الهزيمة. #ليبيا #المرصد
المدني : سنقاتل الجيش المصري ونُلحق به الهزيمة. #ليبيا #المرصد
ياحمار فات اربعون يوما على تحديد الاحمر ولا حمار منكم اقترب منه فهذا الخط يتميز بانه لو تقدمت المليشيات لاحترقت ولو تقدم الجيش المصرى لاخترق حتى راس جديد وعاد بغنائم من رؤوس الخرفان الكبيرة لنذبحها على العيد السعيد ولكن هذا الحمار لم يفهم مغزى القرار المصرى بين السطور فهو يسمح للقوات الخاصة بالعمل فى اى مكان فى ليبيا بعمليات نوعية خلف خطوط العدو وبدعم من القبائل الليبية !!!
انت صرصور تافه تتصور انك تصارع اسد وهذا مستحيل فالكلب التركى واكبر منك ياصرصور تراجع للخلف وقال المتحدث باسم سيدك المعتوه انه لايمكن ان يدخل فى مواجهة مع جيش مصر الا اذا كان يريد حرق النفايات الارهابية لا مانع لحرقهم بسهولة
كنت فين ياحقير لما حضر الخمار اكار قبل صفعه على قفاه فى الوطنية وبحثت عنك انت وقنونو والمجعى بين الحاضرين حتى ولو كومبارس فلم اجدك فهل كنت فى صفيحة زبالة والا ايه انت مجرد كلب ينبح على الفاضى واخر من يعلم بما يحدث
Are you going to FART before or after ya diseased Sherkess & Turkish puppy, SLAVE
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