محمد بادي أحد عناصر ميليشيا ثوار طرابلس، ينجو من محاولة اغتيال في العاصمة الليبي

محمد بادي أحد عناصر ميليشيا ثوار طرابلس، ينجو من محاولة اغتيال في العاصمة الليبية طرابلس
محمد بادي أحد عناصر ميليشيا ثوار طرابلس، ينجو من محاولة اغتيال في العاصمة الليبية طرابلس
شي طبيعي تصفيته من قبل مليشيات مصراته . القياده لهم والثراء والاوامر وتنفس الهواء .سوف يقضون علي كل ليبي لاينتمي لهم بحجة القضاء علي الارهاب وبعد ذلك يبداء الدور علي السياسيين الغير منتسبين للاخوان وبعد ذلك ياتي الدور علي السياسيين الاخوان الذين ليس لديهم عرق عثماني …. الي ان يتم الاحتلال باسماء عربيه ودم عثماني .
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