الرئيس التونسي قيس سعيد : لن نقبل أن تكون ⁧‫#تونس‬⁩ مرتعا لإرهابيين وعملاء يتآمر

الرئيس التونسي قيس سعيد : لن نقبل أن تكون ⁧‫#تونس‬⁩ مرتعا لإرهابيين وعملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية . ⁧‫#ليبيا‬⁩ ⁧‫#المرصد‬⁩

( كلمة في زيارة لمقر عسكري )