الرئيس التونسي قيس سعيد : لن نقبل أن تكون ⁧‫#تونس‬⁩ مرتعا لإرهابيين وعملاء يتآمر

الرئيس التونسي قيس سعيد : لن نقبل أن تكون #تونس مرتعا لإرهابيين وعملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية . #ليبيا #المرصد
( كلمة في زيارة لمقر عسكري )
الرئيس التونسي قيس سعيد : لن نقبل أن تكون #تونس مرتعا لإرهابيين وعملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية . #ليبيا #المرصد
( كلمة في زيارة لمقر عسكري )
اخيرا صحيت ياسعيد وعرفت حجم المؤامرة فى تونس بحيث يتم جلب ارهابيين من ليبيا نقلهم اردوغان بدعم من رئيس البرلمان الغنوشى واغتيالك ليتولى الغنوشى الرئاسة مؤقتا واول مايوصل للسلطة انسى ان بتركها ولايجرى انتخابات سيكون سراج جديد فى تونس بسرعة اطلق اول صاروخ لحل اابرلمان واخر لتعديل الدستور
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