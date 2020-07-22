رويترز | #تركيا تشترط انسحاب حفتر من #سرت و #الجفرة أولاً قبل أي وقف لإطلاق النا

رويترز | #تركيا تشترط انسحاب حفتر من #سرت و #الجفرة أولاً قبل أي وقف لإطلاق النار في #ليبيا .
( متحدث باسم أردوغان )
رويترز | #تركيا تشترط انسحاب حفتر من #سرت و #الجفرة أولاً قبل أي وقف لإطلاق النار في #ليبيا .
( متحدث باسم أردوغان )
لما الجيش التركى ينسحب من انقرة واسطنبول يامهبول فهل رايت مجرم يطلب انسحاب قوات الشرطة من القسم لتقوم عصابته بالعمل من خلال القسم الا اذا كان المجرم مختل عقليا ونسى هذا الحمار ان اى اتفاق سياسى سيتيح للجيش الوطنى السيطرة على كامل التراب الليبى والا فسيتم استئناف القتال لتحرير ليبيا بدعم مباشر هذه المرة من الجيش المصرى ونقل الخط الاحمر الى راس جدير الوطية
أضف تعليقـك