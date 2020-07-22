الفاندي: نرفض تدخلات أنقرة في بلادنا ودفعها بآلاف المرتزقة للقتال في صفوف الوفاق. #ليبيا #المرصد
الفاندي: نرفض تدخلات أنقرة في بلادنا ودفعها بآلاف المرتزقة للقتال في صفوف الوفاق. #ليبيا #المرصد
يا فندي نعرف ان أنت ومن معك همكم الوطن ولكن لا ادري تتالي الهزائم ونحن نريد النصر والله اعلم ، ادعوا الله ان يستجيب الدعاء وتصدقوا في هذه الأيام المباركة
تدخل الجيش المصرى المباشر بموافقة الشعبين المصرى والليبى غير الموازين بشدة لصالح الجيش الوطنى ونرى الان تفاوض اوربى مع مصر والامارات حول تصدير النفط فهو تحت حماية الاسد المصرى وتركيا خارج اى مفاوضات نفطية وام كنت اتمنى تصدير النفط عن طريق المياه الاقليمية الليبية والمصرية ليتم تصديرها عبر مصر لصالح الحكومة المؤقتة ودعم الجيش الوطنى وليشرب اردوغان من البحر فهو لايتحمل اغراق سفنه واسقاط طائرات الشحن التى تخترق حظر السلاح الى ليبيا .
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