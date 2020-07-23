لافروف: الناتو ارتكب جريمة بحق ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تتواصل مع جميع الأطراف الليبية للتوصل لوقف لإطلاق النار.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، "ليس هناك خارطة طريق روسية جزائرية خاصة بالأزمة الليبية، ومخرجات مؤتمر برلين تحدد خطوات الحل السياسي الليبي وتوقيتها".

واعتبر أن روسيا "لم تراهن على أي طرف ليبي على عكس القوى الخارجية الأخرى". كما انتقد حلف شمال الأطلسي "الناتو" وحمّله مسؤولية ما يجري اليوم في ليبيا، قائلا " الناتو ارتكب جريمة بحق ليبيا ولم يساهم في حلها إلى اليوم".