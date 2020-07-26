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كونتي واردوغان يتفقان على مواصلة الحوار من أجل الحل السياسي في #ليبيا. #المرصد

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كونتي واردوغان يتفقان على مواصلة الحوار من أجل الحل السياسي في #ليبيا. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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