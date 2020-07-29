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المسماري: أردوغان يعتزم نشر شرطة في طرابلس تابعة لأنقرة للتحكم في الشارع الليبي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المسماري: أردوغان يعتزم نشر شرطة في طرابلس تابعة لأنقرة للتحكم في الشارع الليبي بإسناد من المرتزقة

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي إن هناك معسكرات تدريب للمرتزقة القادمين من سوريا لأجل القتال أو حتى ليصبحوا عناصر شرطة وهذا أسلوب استعماري تقوم به تركيا للتحكم في الشارع الليبي.

وأضاف المسماري أن نقل المرتزقة والسلاح من سوريا إلى تركيا ومن تركيا إلى سوريا مستمر عبر تنسيق مع مسلحي مصراتة المدينة التي قال إنها أصبحت عاصمة إدارية لتركيا في ليبيا.

وأشار الناطق باسم الجيش الليبي إلى أن أردوغان ذاهب في تنفيذ خطته وتحشيد أعداد أخرى من المرتزقة والأتراك نحو محاور سرت الجفرة، من تعميق الأزمة وفرض نفسه على المشهدين الإقليمي والدولي.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • لم أعد أهتم لبيانات الجيش الليبي بل اعتبره مهزوم مالم يشفي غليل انصاره بقطع رأس الحيه المتمثله مليشيات مصراته وجعل الهزيمه تخيم علي هذه المدينه في مقاربه لحالها في عشرينات القرن الماضي يوم هزيمة عصابات قاطع الطريق رمضان السويحلي في بني وليد بتاريخ 24/8/1920 حيث أستسلام رمضان السويحلي وطلب العفو خطيا من خصمه عبدالنبي وبيع جنوده لبنادقهم مقابله شربة ماء حيث خاض بهم حرب وهم الأقوي تسليحا بفضل عمالته لايطاليا أمدادها له بالسلاح كحال امداد تركيا اليوم لمليشيات فلم يتمكن السويحلي من الوصول الي أبار الماء لانها كانت تحت سيطرة جيش عبدالنبي بالخير فغاب عنصر مهم وهو الماء الي جانب صلابه المدافعين عن حرمة بني وليد فكانت النتيجه هزيمه نكراء لمليشيات السويحلي المعتديه علي الآمنين من العرب المسلمين في يوم الأضحي

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