المسماري: أردوغان يعتزم نشر شرطة في طرابلس تابعة لأنقرة للتحكم في الشارع الليبي بإسناد من المرتزقة

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي إن هناك معسكرات تدريب للمرتزقة القادمين من سوريا لأجل القتال أو حتى ليصبحوا عناصر شرطة وهذا أسلوب استعماري تقوم به تركيا للتحكم في الشارع الليبي.

وأضاف المسماري أن نقل المرتزقة والسلاح من سوريا إلى تركيا ومن تركيا إلى سوريا مستمر عبر تنسيق مع مسلحي مصراتة المدينة التي قال إنها أصبحت عاصمة إدارية لتركيا في ليبيا.

وأشار الناطق باسم الجيش الليبي إلى أن أردوغان ذاهب في تنفيذ خطته وتحشيد أعداد أخرى من المرتزقة والأتراك نحو محاور سرت الجفرة، من تعميق الأزمة وفرض نفسه على المشهدين الإقليمي والدولي.