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السفير المصريّ لدى موسكو: إعلان القاهرة مبادرة ليبية رعتها #مصر. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السفير المصريّ لدى موسكو: إعلان القاهرة مبادرة ليبية رعتها #مصر. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • هى مبادرة فرضت وقف اطلاق النار من منطق القوة والشاطر يقرب ويجرب الخط الاحمر نهار امه اسود

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