عاجل السفير المصريّ لدى موسكو: إعلان القاهرة مبادرة ليبية رعتها #مصر. #ليبيا #المرصد تم النشر منذُ ساعتينتعليق مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر السفير المصريّ لدى موسكو: إعلان القاهرة مبادرة ليبية رعتها #مصر. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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