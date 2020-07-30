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نائب مغربيّ: ندعم المسار السلميّ القاضي بوقف القتال في #ليبيا والذهاب نحو انتخاب

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نائب مغربيّ: ندعم المسار السلميّ القاضي بوقف القتال في #ليبيا والذهاب نحو انتخابات ديمقراطيّة. #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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