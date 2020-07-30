عاجل نائب مغربيّ: ندعم المسار السلميّ القاضي بوقف القتال في #ليبيا والذهاب نحو انتخاب تم النشر منذُ دقيقتيناضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر نائب مغربيّ: ندعم المسار السلميّ القاضي بوقف القتال في #ليبيا والذهاب نحو انتخابات ديمقراطيّة. #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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