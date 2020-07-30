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سفير #روسيا لدى القاهرة: لانعتزم إنشاء قاعدة عسكريّة في #ليبيا. #المرصد

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

سفير #روسيا لدى القاهرة: لانعتزم إنشاء قاعدة عسكريّة في #ليبيا. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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