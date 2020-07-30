الشاطر: المنشآت النفطيّة التي أغلقها رعاع القبائل لا يمكن تحريرها إلا بالقوّة ال

الشاطر: المنشآت النفطيّة التي أغلقها رعاع القبائل لا يمكن تحريرها إلا بالقوّة العسكريّة. #ليبيا #المرصد
الشاطر: المنشآت النفطيّة التي أغلقها رعاع القبائل لا يمكن تحريرها إلا بالقوّة العسكريّة. #ليبيا #المرصد
ما فيه واحد رعاع كيفك يا شايب النحس يا شاطر فأنت تمثل أحد الحتالات بطرابلس واحد الرعاع بها أما اسيادك احفاد المختار قفلوا النفط حتى لا يمنح مجانا لتركيا الاستعمارية وللمرتزقة الذين حالتهم انت لقتل الليبين ايها المنافق الدجال عميل الاستعمار والرجعية .
يافاسد الرعاع هم احفاد اللقطاء الذين خلتفتهم الانكشاريه التركيه ايام أستعمارها لليبيا ويتركز هؤلاء الاحفاد في الغرب الليبي ومصراته اذا القبائل الليبيه من العرب الاقحاح ليسوا رعاع مثلك انت وبقيه رعاع المنطقه الغربيه من ليبيا الذين اجدادهم كانوا عملاء لايطاليا الاحفاد اليوم عملاء لتركيا اما قبائل عرب ليبيا فهم اسيادك في الماضي والحاضر والمستقبل فمن انت يا صعلوك يا جرذ
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