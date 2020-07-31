عاجل بلدية #طبرق تعلن إلغاء إقامة صلاة العيد بعد تزايد عدد المصابين بفيروس #كورونا . تم النشر منذُ 17 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر بلدية #طبرق تعلن إلغاء إقامة صلاة العيد بعد تزايد عدد المصابين بفيروس #كورونا . #الحدث_الليبي شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
أضف تعليقـك