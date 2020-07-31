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#مصراتة تسجل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة اصابات يومية #الحدث_ال

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#مصراتة تسجل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة اصابات يومية

#الحدث_الليبي



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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