عاجل أسوشيتد برس: الإسلاميون بحكومة الوفاق ضغطوا على السراج للرضوخ للمطالب التركية وت تم النشر منذُ 32 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر أسوشيتد برس: الإسلاميون بحكومة الوفاق ضغطوا على السراج للرضوخ للمطالب التركية وتوقيع إتفاقية الحدود البحرية. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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