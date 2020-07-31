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أسوشيتد برس: الإسلاميون بحكومة الوفاق ضغطوا على السراج للرضوخ للمطالب التركية وت

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أسوشيتد برس: الإسلاميون بحكومة الوفاق ضغطوا على السراج للرضوخ للمطالب التركية وتوقيع إتفاقية الحدود البحرية. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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