عاجل الإدارة الجديدة لشركة الكهرباء تعلن إقتحام مسلحين لمحطة شرق #طرابلس وطرد المناوب تم النشر منذُ 30 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر الإدارة الجديدة لشركة الكهرباء تعلن إقتحام مسلحين لمحطة شرق #طرابلس وطرد المناوبين منها بعد إجبارهم على ترجيع الأحمال بالقوة . #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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