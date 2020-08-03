عاجل

#كورونا | المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن حصيلة يومية قياسية بـ 226 إصابة جدي

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#كورونا | المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن حصيلة يومية قياسية بـ 226 إصابة جديدة و 10 وفيات . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك