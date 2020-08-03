عاجل #كورونا | المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن حصيلة يومية قياسية بـ 226 إصابة جدي تم النشر منذُ 20 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر #كورونا | المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن حصيلة يومية قياسية بـ 226 إصابة جديدة و 10 وفيات . #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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