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بلدية مصراتة تعلن فرض حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا #الحدث_الليبي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بلدية مصراتة تعلن فرض حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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