عاجل وزارة التعليم بحكومة الوفاق تحدد الثالث من أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء الامتحانا تم النشر منذُ 12 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر وزارة التعليم بحكومة الوفاق تحدد الثالث من أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء الامتحانات النهائية لطلبة الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. #الحدث_الليبي شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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