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وزارة التعليم بحكومة الوفاق تحدد الثالث من أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء الامتحانا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزارة التعليم بحكومة الوفاق تحدد الثالث من أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء الامتحانات النهائية لطلبة الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.

#الحدث_الليبي



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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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