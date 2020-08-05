عاجل شركة البريقة لتسويق النفط تعلن عن فتح محطات التزود بالوقود التابعة على مدار 24 تم النشر منذُ 13 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر شركة البريقة لتسويق النفط تعلن عن فتح محطات التزود بالوقود التابعة على مدار 24 ساعة ابتداء من اليوم الاربعاء#الحدث_الليبي شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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