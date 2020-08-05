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شركة البريقة لتسويق النفط تعلن عن فتح محطات التزود بالوقود التابعة على مدار 24

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شركة البريقة لتسويق النفط تعلن عن فتح محطات التزود بالوقود التابعة على مدار 24 ساعة ابتداء من اليوم الاربعاء
#الحدث_الليبي

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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