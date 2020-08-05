صور متداولة لمركز الانفجار بمرفأ بيروت صباح اليوم. #المرصد #تفجير_بيروت
صور متداولة لمركز الانفجار بمرفأ بيروت صباح اليوم. #المرصد #تفجير_بيروت
نعم ، إنها قنبلة. جنرالات الجيش ا الأمريكي على صواب. أنا أؤمن أنها قنبلة مطعمه بالزئبق الأحمر
توجد أسلحة الزئبق الأحمر، على الرغم من أن العديد من الخبراء وصفوها بأنها خرافة. إنها أسلحة مدمرة تقوم على تفاعل متفجر قوي جدا او ما اسميه تفاعل نووي للمادة المكثفة. على أي حال, يبدو لي أن القنبلة المستخدمة في انفجار بيروت ليست قنبلة زئبق حمراء نقية ، بل قنبلة زئبق حمراء مستنفدة او مطعمه بالزئبق الأحمر. لوكانت قنبلة زئبق حمراء نقية لاكان الدمار على الاقل مئة مرة اكثر من الذى حصل. قنبلة زئبق احمر تزن 10 كيلوجرام أكثر تدميراً من عشرقنابل نووية ، وتذكر أنا أتحدث عن القنابل النووية الحديثة وليس مثل القنبلة التي ألقيت على هيروشيما.
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