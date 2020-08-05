عاجل الشركة العامّة للكهرباء تعلن زيادة جديدة في ساعات طرح الأحمال. #ليبيا #المرصد تم النشر منذُ 26 دقيقةتعليق مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر الشركة العامّة للكهرباء تعلن زيادة جديدة في ساعات طرح الأحمال. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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