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الشركة العامّة للكهرباء تعلن زيادة جديدة في ساعات طرح الأحمال. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الشركة العامّة للكهرباء تعلن زيادة جديدة في ساعات طرح الأحمال. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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