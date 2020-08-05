عاجل السراج يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي مستجدات الأوضاع في #ليبيا. #المرصد تم النشر منذُ 20 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر السراج يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي مستجدات الأوضاع في #ليبيا. #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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