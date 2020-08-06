عاجل

وزير خارجية #اليونان عقب توقيعه قبل قليل إتفاق #القاهرة : إتفاقية #تركيا و السرا

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير خارجية #اليونان عقب توقيعه قبل قليل إتفاق #القاهرة : إتفاقية #تركيا و السراج أصبح مكانها الآن سلة المهملات . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك