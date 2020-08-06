عاجل معيتيق عن السراج : سلطة الفرد المطلق ( السراج ) اتخذت قرارات تسببت في الفساد وتد تم النشر منذُ 8 ثوانياضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر معيتيق عن السراج : سلطة الفرد المطلق ( السراج ) اتخذت قرارات تسببت في الفساد وتدني الخدمات الأساسية . #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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