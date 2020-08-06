عاجل انتزعته #ليبيا بالقوة وبمحكمة العدل الدولية .. #مالطا تتجه لقضم الجرف القاري بوس تم النشر منذُ 10 ثوانياضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر انتزعته #ليبيا بالقوة وبمحكمة العدل الدولية .. #مالطا تتجه لقضم الجرف القاري بوساطة تركية. #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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