عاجل د. عيسى رمضان الأبيض، أول طبيب يتوفى في ليبيا، بسبب فيروس كورونا. تم النشر منذُ 15 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر د. عيسى رمضان الأبيض، أول طبيب يتوفى في ليبيا، بسبب فيروس كورونا. شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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