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متهمًا معيتيق وكاجمان بخدمة مشروع أجنبي .. مروان يعلن انحيازه وقواته لتفرد السرا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

متهمًا معيتيق وكاجمان بخدمة مشروع أجنبي .. مروان يعلن انحيازه وقواته لتفرد السراج بالقرار الإداري والمالي. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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