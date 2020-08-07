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مصادر خاصة لـ #الحدث: جهات فاعلة بمدينة مصراته طالبت بتحويل المشفى العسكري الايط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مصادر خاصة لـ #الحدث: جهات فاعلة بمدينة مصراته طالبت بتحويل المشفى العسكري الايطالي الى مركز مكافحة كورونا .

#الحدث_الليبي



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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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