عاجل مصادر خاصة لـ #الحدث: جهات فاعلة بمدينة مصراته طالبت بتحويل المشفى العسكري الايط تم النشر منذُ دقيقة واحدةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصادر خاصة لـ #الحدث: جهات فاعلة بمدينة مصراته طالبت بتحويل المشفى العسكري الايطالي الى مركز مكافحة كورونا . #الحدث_الليبي شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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