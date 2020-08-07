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قوة حماية طرابلس :الإخوان الورم الذي ينخر في جسد البلاد قالت قوة حماية طرابلس ،

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قوة حماية طرابلس :الإخوان الورم الذي ينخر في جسد البلاد

قالت قوة حماية طرابلس ،إن أفعال جماعة الاخوان المفسدة في الأرض منذ تغلغلها في مفاصل الدولة إلى يومنا هذا قد فاق الوصف من شدة إنهاك الدولة والفساد فيها وتخريبها ،فلا تزال هذه الفئة الضالة مستمرة في نهجها المُخرب من إفتعال للأزمات ، وخنق للوطن والمواطن ، ومحاربة وتشويه القادة والشرفاء منا ؛ ممـن قدموا دمائهم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن.
و أكدت قوة حماية طرابلس ،أنها تتابع عن كثب تحركات هذه الجماعة الهالكة ومحاولاتها الحثيثة في خلق (الفتنة) التي تصب في صالح الجماعة على حساب الوطن والمواطن ،محذّرة كل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن ، فهي كانت ولا زالت بالمرصاد لهم ولأذنابهم المتلونين والفاسدين.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الاحزاب الموجودة في العاصمة كلهم سيتم تفكيكهم ـ وسيتم الاستطلاع الاداري على وثثاقئهم الرسمية وممتلكاتهم ـ وعرض حساباتتهم البنكية على الادارة المتخصصة بالرقابة ـ وحتى ادارات النوادي الرياضية .
    – لأن ببساطة التلاعب بالعمل المنهجي وتزوير الاسماء والقضاية الجنائية ـ❌
    وخلط ادارة القطاع العام الذي يعتبر مفصل من مفاصل الدولة ـ ❌
    ومحاولة الاستفادة من المال العام وقطاع المشاريع الليبية ـ لصالح لاجئين اجانب وعرب ـ ينعتون الليبيين الحقيقين الشرفاء الذين ضحوا بدماء ابنتائهم وينعتوهم بالجرذان واالمرتزقة ـ ❌
    سيؤدي الى الاعتقالات وحجز الممتلكات والمحاسبة الثقيلة ومنع السفر . وتوضيح الوثائق وكل شئ موثق من الاتصالات المسجلة ,

    فلهذا لتسهيل العمل بشكل مافيشي نقاش عقيم ـ الغرض منه اضاعة الوقت ـ ونهش الدولة العصية ـ من مجرد مزورين ورجال وعائلات مصنوعين من ورق ـ لمحو الهوية الليبية والتشويه للرابط الاجتماعي الليبي –
    لتسهيل كل ذلك على انفسكم ـ من المهم تسليم انفسكم والاعتراف بالخطأ فضيلة ـ تحاسبون فالدنيا وتصلحوا ما افسدتموه ـ خير ما تحاسبون بعد اغماض العينين ومقابلة الله عزوجل فالاخرة بكل هذه الذنوب . ولا يوجد مال سينجيك . لان الموت تاتيك حتى وانت جالس على كرسيك …..أو في فراش نومك —– أو من إبنك أو زوجتك …..! 🔻👇

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  • الاخوان سرطان صناعة انجليزية لتشكل مع اسرائيل خنجرا فى ظهر العرب والمسلمين فالفكر الاخوانى الضال يبدأ بالغاء العقل وجعل عضو التنظيم امعة يصدق اى خزعبلات مخالفة للثوابت الاسلامية فهو مثل من تم تنويمه مغناطيسيا ويوظف الصهاينة اعلامهم العالمى المضلل لقلب الحقائق وخداع الرأى العام العالمى لهذا تجد قنوات الاخوان المسعورة تحت اشراف الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى ومستشار امير قطر القذر ورغم ماىينفقوه من مليارات فشلوا فى هدم الجيش المصرى وكانت النتيجة عكسية تفوق الجيش المصرى على التركى والاسرائيلى فى التصنيف العالمى فاليهود والاخوان كلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وهزم الاخوان وحده

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