قوة حماية طرابلس :الإخوان الورم الذي ينخر في جسد البلاد

قالت قوة حماية طرابلس ،إن أفعال جماعة الاخوان المفسدة في الأرض منذ تغلغلها في مفاصل الدولة إلى يومنا هذا قد فاق الوصف من شدة إنهاك الدولة والفساد فيها وتخريبها ،فلا تزال هذه الفئة الضالة مستمرة في نهجها المُخرب من إفتعال للأزمات ، وخنق للوطن والمواطن ، ومحاربة وتشويه القادة والشرفاء منا ؛ ممـن قدموا دمائهم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن.

و أكدت قوة حماية طرابلس ،أنها تتابع عن كثب تحركات هذه الجماعة الهالكة ومحاولاتها الحثيثة في خلق (الفتنة) التي تصب في صالح الجماعة على حساب الوطن والمواطن ،محذّرة كل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن ، فهي كانت ولا زالت بالمرصاد لهم ولأذنابهم المتلونين والفاسدين.