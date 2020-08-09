عاجل حزب الشعوب التركي : ممارسات نظام أردوغان وحزبه في #ليبيا إحتلال عثماني. #المرصد تم النشر منذُ دقيقة واحدةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر حزب الشعوب التركي : ممارسات نظام أردوغان وحزبه في #ليبيا إحتلال عثماني. #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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